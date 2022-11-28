"За время действия программы уже более 7 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оформили "Пушкинскую карту" и приобрели 22,5 млн билетов в театры, музеи, на концерты на сумму почти 12 млрд рублей. На текущий момент к программе подключилось около 9 тыс. организаций культуры", — сказала Любимова на заседании Координационного совета по культуре при министерстве культуры РФ, которое прошло в Туле в понедельник.

"Мы будем просить вас активно работать с самыми разными организациями, искать, помогать подключаться к "Пушкинской карте", — отметила министр.

Она также попросила обратить внимание на то, какой контент будет доступен по "Пушкинской карте".

"Очень важно, чтобы он нес просветительскую, образовательную функцию", — подчеркнула Любимова.

Программа социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет "Пушкинская карта" запущена 1 сентября 2021 года. Ее цель — повышение культурного уровня подрастающего поколения и увеличение посещаемости организаций культуры.

"Пушкинская карта" — это карта "Мир", на которую уже начислены средства от государства. Их можно потратить при посещении мероприятий в учреждениях-участниках проекта. Кроме того, карта доступна в виртуальном виде.