"К нам поступила информация еще в воскресенье, что убежала пума. Благо, ее поймали. В настоящий момент мы делаем запросы ветеринарам и в полицию, были ли обращения в части нападений, потому что это очень важно, и готовим документы для внеплановой проверки", — сказал Буров.

Для проверки потребуется согласование прокуратуры.

Как уточнили "Интерфаксу" в управлении, хозяин животного уже получал предостережение от ведомства в мае 2022 года после жалоб местных жителей на "бесконтрольный выгул" пумы в поселке.

В случае, если проверка будет согласована, специалисты Росприроднадзора на месте оценят условия содержания животного и последствия, наступившие в результате его побега.

Подчеркивается, что, даже если пума была приобретена на 1 января 2020 года, в случае причинения ущерба окружающим ее могут изъять из частного дома и передать в специализированную организацию.