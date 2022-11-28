"Полярная ночь продлится 40 дней — по 10 января включительно. Согласно расчетному времени, первый рассвет будет 11 января в 12:43 мск, заход — в 13:09 мск", — сказала Анциферова.

Она добавила, что первый рассвет можно будет увидеть только на возвышенности и при условии ясной или малооблачной погоды.

Анциферова отметила, что с 26 ноября солнце уже не появляется на Вайда-Губе на полуострове Рыбачий, на севере Мурманской области. С 30 ноября полярная ночь начнется в известной среди туристов Териберке.

Двухдневная полярная ночь — с 21 по 22 декабря — наблюдается в южной части Кольского полуострова — в селе Краснощелье Ловозерского района и поселке Зашеек вблизи города Полярные Зори.

Ежегодно накануне полярной ночи в детских садах Мурманска с согласия родителей дошкольникам дают рыбий жир с вкусовыми добавками. Оздоровительная программа длится 11 лет.

Для детей школьного возраста на время полярной ночи вводится щадящий режим. Так, уроки начинаются позднее, а их продолжительность сокращена.

После окончания полярной ночи в Мурманске традиционно проходит акция "Первый рассвет". Она проходит на сопке Солнечная горка, откуда в безоблачную погоду можно увидеть первые лучи солнца. Встреча первого солнца проходит под песню "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из советского мультфильма "Бременские музыканты".

Традицию ввел в 2007 году мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.