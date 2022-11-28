"Морозовская премия" призвана мотивировать людей, обладающих общественным и экономическим влиянием, к развитию морозовских традиций меценатства и филантропии. Она учреждена в память о семье предпринимателей и великих коллекционеров, для которых бизнес был неотделим от социальной ответственности, а деньги служили средством для создания уникальных собраний современного искусства, которые в перспективе должны были просвещать публику и воспитывать ее вкус", — сообщили в пресс-службе музея.

Оглашение победителей, отобранных экспертным жюри в трех номинациях "Меценат", "Культуртрегер" и "Культурный стратег", будет проходить ежегодно в день рождения Ивана Морозова, в честь которого и названа премия.

Цель премии — поддержка российской культуры, выявление и признание творческих достижений граждан РФ в социокультурной деятельности, обеспечивающей развитие одного или нескольких регионов России, позитивное изменение и развитие культурного ландшафта.

Как уточнили в пресс-службе, премия присуждается за особые достижения в организации и усовершенствовании общественной среды с помощью современных художественных проектов. На премию номинируются предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования, менеджеры в области культуры, городской среды, экологии, а также художники, которые заняты организацией проектов, ориентированных на общественную пользу.

Присуждение премии происходит в трех номинациях: "Меценат" — за финансовую поддержку культурных институций или акты дарения им произведений искусства; "Культуртрегер" — за создание и развитие устойчивых и принципиально важных для территории культурных институтов; "Культурный стратег" — за проведение последовательной культурной политики, развивающей регион.

Экспертный совет ежегодно будет отбирать по всей стране 30 номинантов — по 10 человек в каждой номинации. Премия не имеет материального эквивалента, является символическим знаком признания заслуг лауреата обществом.