"Приблизительно в 23:30 воскресенья по местному времени (12:30 понедельника мск) началось извержение в Моку-авеовео — кальдере Мауна-Лоа", — говорится в предупреждении, которое распространило агентство.

В нем отмечается, что "лава находится в пределах вершины, и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах".

В свою очередь в гавайском Центре наблюдения за вулканами сообщили, что подняли уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения до красного (максимального), поскольку пепел и вулканическое стекло могут распространяться по воздуху.

В то же время, в Центре подчеркнули, что около половины извержений вулкана Мауна-Лоа никогда не выходят за пределы вершины.

"Мы продолжаем следить за обстановкой и по мере развития ситуации делиться информацией с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, а также публиковать обновления по мере необходимости", — говорится в заявлении Центра в твиттере.

Мауна-Лоа — действующий щитовой вулкан высотой 4169 метров над уровнем моря. Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1950 году, тогда лава сошла на 24 км к океану менее чем за три часа. Менее сильные извержения происходили практически каждое десятилетие до начала 1980-х годов.