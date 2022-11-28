Как сообщалось, в прошлом году аэропорт обслужил 11,1 млн пассажиров, это рекордный показатель за всю историю его работы. Таким образом, в этом году прогнозируется рост на 17%.

Никонов напомнил, что за 10 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 11,4 млн человек, наибольшая загрузка наблюдалась в летние месяцы. Аэропорт обслуживает 70 внутренних направлений полетов и 29 международных. Среди новых направлений полетов — Амман, Каир, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Шарджа, Наманган, Фергана и другие.

Прогнозируется старт полетов авиакомпаний SCAT и Tajik Air.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для Краснодарского края. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика".