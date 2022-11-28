"Проект поддержали около 800 магазинов региональных и федеральных розничных сетей. Все в этом заинтересованы", — приводит слова Евраева пресс-служба правительства региона.

По словам Евраев, это должно помочь продвижению местной продукции.

"Обязательно оценим, насколько изменились продажи, чтобы понимать эффективность этой меры. Но уже сейчас уверен, что будет сделан рывок в реализации нашей продукции. Планируем в дальнейшем распространить данный проект не только на продовольственные, но и на другие категории товаров", — сказал Евраев.

Глава региона отметил, что проект будет полезен не только местным жителям, но и приезжим, поскольку туристы часто интересуются именно местными товарами.

В пресс-службе облправительства сообщили, что работы по реализации проекта ведется с августа 2022 года по инициативе губернатора. Для этого запустили проект "Фермерский уголок" — торговые точки, где продаются товары местных производителей.

"Благодаря открытию "Фермерских уголков" жители области смогут приобретать качественную ярославскую продукцию по доступным ценам в магазинах шаговой доступности, у сельхозтоваропроизводителей появится возможность расширить рынки сбыта, а торговые сети увеличат поток покупателей", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Валерия Холодова.

Он добавил, что успешный запуск "Фермерского уголка" решит поставленную губернатором задачу по увеличению доли местной продукции на полках в торговых сетях и продвижению новых брендов.