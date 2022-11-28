Так, в ближайшее время на территории национального парка планируется создание некапитальных глэмпинговых объектов, а также развитие кемпинговой сети и велотреков. В целях демонстрации вольных зубров в "Орловском полесье" обустроены новые биотехнические объекты — телятники, подкормочные и смотровые площадки.

Также на территории нацпарка планируется закладка пунктов бердвотчинга и искусственных гнезд, в том числе для проведения совместных работ с управлением экологического надзора и природопользования Орловской области, направленных на гнездование орла-змееяда.

Кроме того, на территории парка создаются новые экологические тропы и места отдыха, а также проводится реконструкция существующих.

"На территории национального парка в туристический сезон работают более 80 мест отдыха и пять экологических троп. Ежегодно "Орловское полесье" посещают более 60 тысяч туристов", — отметил Пригоряну.

Национальный парк "Орловское полесье" — это одна из наименее измененных антропогенной деятельностью территорий, расположенной на северо-западе Орловской области. Он создан в 1994 году и занимает более 77,7 тыс. га. Одним из основных направлений деятельности национального парка, которое ведется с 1996 года, является формирование устойчивой вольной популяции зубра в рамках Программы сохранения зубров в России. Территория нацпарка уже является популярной дестинацией для любителей природы, рыбалки, путешествий по культурно-историческим местам.