"Сейчас на территории "Степного" около 8,5 тысяч особей реликтовой антилопы. Численность самцов составляет порядка 18% от их общего числа. По сравнению с 2003 годом, когда работа по восстановлению популяции только начиналась, ситуация с воспроизводством значительно улучшилась", — приводит пресс-служба слова директора заказника Владимира Калмыкова.

Отмечается, что на территорию "Степного" ежегодно выпускают молодых самцов, выращенных в питомнике. 26 ноября сайгака, родившегося в мае 2022 года, отпустили в естественную среду обитания с ошейником, оснащенным GPS-передатчиком. Он позволит определить, где находится краснокнижная антилопа, ее места обитания и обеспечить охрану.

По данным пресс-службы, работа по охране мест обитания антилоп и самих реликтовых животных ведется в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Астраханской области".