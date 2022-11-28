Как следует из уведомления, размещенного на онлайн-сервисе оформления разрешений eta.gov.lk, стоимость визы изменится с 1 декабря 2022 года. Так, виза с однократным въездом на срок до 180 дней для туристов из всех стран, исключая страны Азиатской ассоциации регионального сотрудничества, с этой даты будет стоить $50 при оформлении онлайн на сервисе ETA.

Виза на 30 дней с двукратным въездом на 30 дней при оформлении онлайн будет стоит $50, а при оформлении по прилету — $60. Виза для детей до 12 лет остается бесплатной.

Сейчас минимальная стоимость визы на Шри-Ланку при оформлении онлайн составляет $35, а в аэропорту по прилету – $40.

Как считают в компании «Интурист», подорожание виз не окажет влияния на турпоток на Шри-Ланку.

«У направления есть множество преимуществ: прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы и регионов, возможности для пляжного отдыха в зимний сезон и интересные экскурсии, возможность оформить во время пребывания в стране карту одной из международных платежных систем», — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что при оформлении онлайн визу необходимо оплачивать картами международных платежных систем Visa и MasterCard.

«Сейчас из-за их ухода из России российским туристам сложно оформить электронное разрешение на въезд самостоятельно. Мы предоставляем услугу оформления ETA при оформлении тура. Оплатить визу можно в рублях при общей оплате заявки», — добавили в компании.

Как сообщалось, в ноябре российские туристы стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку, на них пришлась четверть всех иностранных прибытий.