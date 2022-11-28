"Поток туристов увеличивается. На август месяц мы имеем цифру 2,8 млн туристов (по итогам 2021 года в Казани побывали 3 млн туристов — ИФ)", — сказал Метшин.

Как отметил мэр, это не только отдыхающие гости столицы, но и сотрудники компаний, предприятий или корпораций, приезжающие в Казань для решения рабочих вопросов.

"Из-за ограничений выезда сегодня становится все больше желающих приехать в Казань, чтобы познакомится с богатой культурой многонационального народа, архитектурой", — добавил Метшин.

Он констатировал, что увеличению турпотока способствует также развитие казанской гостиничной сферы.

"Сегодня в столице Татарстана насчитывается 229 объектов размещения (от хостелов до гостиниц 5 звезд — ИФ), в которых 8100 номеров. Средняя нагрузка с января по ноябрь составила 67%", — уточнила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

На прошлой неделе Казань была признана лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников. Такое звание столице Татарстана присудили по итогам Национальной гостиничной премии.

В 2020 и 2021 годах звания "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население свыше 1 млн)" удостаивался Санкт-Петербург.