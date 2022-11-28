"Регионы-партнеры будут продвигать туристические объекты, туры и экскурсии друг друга, а также поддерживать совместные акции и активности в социальных сетях", — говорится в пресс-релизе.

В качестве основных направлений сотрудничества Белгородский центр туризма рассматривает культурно-познавательный и патриотический туризм, что будет особенно актуально в преддверии празднования 80-летия танкового сражения под Прохоровкой в июле 2023 года, отмечает пресс-служба.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского съезда туристско-информационных центров и туристско-информационных организаций в Санкт-Петербурге.

Темой форума было брендирование и продвижение территорий. Его участниками стали более 200 представителей туристско-информационных организаций от Калининграда до Амурской области.