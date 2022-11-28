"В ходе открытого конкурса определен подрядчик, который разработает проектную документацию и проведет реставрацию флигеля усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке. Приспособить объект культурного наследия регионального значения к эксплуатации в современных условиях планируется к концу 2024 года", — говорится в сообщении.

По словам главы департамента Ивана Щербакова, во флигеле проживала мать писателя. Здание XVIII-XIX веков находится по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 3. Двухэтажный деревянный флигель с каменным подвалом общей площадью 465,4 кв. м является одним из старейших зданий в Хамовниках.

"Реставрация пройдет в несколько этапов, среди которых изучение архивных материалов и чертежей для разработки проектной документации, получение необходимых разрешений на проведение работ, восстановление здания под контролем специалистов Мосгорнаследия", — отметил Щербаков.

После разработки, согласования проектной документации и получения разрешения подрядчик перейдет к следующему этапу — непосредственному производству работ по сохранению флигеля. В ходе реставрации приведут в порядок фасады и интерьеры здания. Также там обустроят инженерные системы и автоматизированную систему охраны.

Ранее сообщалось, что в 2007 году было издано распоряжение правительства Москвы о создании музея "Дом И.С.Тургенева". В мае 2009 году объект культурного наследия федерального значения "Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850 г." по адресу: ул. Остоженка, д. 37/7, стр. 1 передали музею. После косметического ремонта для посетителей музей был открыт 8 октября 2009 года; в сентябре 2015 года музей был закрыт на полномасштабную реставрацию и открылся в 2018 году.

Москвичам известен как "Дом Муму" — литературоведы считают, что действия, описанные в повести "Муму", разворачивались на территории этого деревянного особняка.