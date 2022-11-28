"В области формируется комфортная туристическая среда и инфраструктура, разработана стратегия развития туризма до 2035 года", — говорится в сообщении.

В частности, согласно стратегии, в каждом кластере запланировано строительство новых гостиниц и туристических баз, открытие кафе и ресторанов, объектов развлечений для туристов и местных жителей.

"Интерес к внутреннему туризму растёт, туристический поток увеличивается с каждым годом. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области создаются максимально комфортные условия для привлечения частных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова председателя регионального комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной.

Помимо этого, в регионе разработан и реализуется комплекс мер государственной поддержки малых и средних предпринимателей, работающих в туристической сфере.

В частности, действуют пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) для гостиничной инфраструктуры и упрощенная система предоставления земельного участка под гостиничный бизнес.

Сообщается также, что по итогам 2022 года Тула удостоена премии Российской гостиничной ассоциации в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса" в категории городов с численностью жителей от 500 тыс. до 1 млн человек.

"Тульская область впервые получила признание от крупнейшей отраслевой ассоциации. Национальная гостиничная премия оценивала не только спрос на гостиничные услуги, но и те условия, которые региональное правительство и администрация Тулы создают для новых и действующих объектов размещения", — подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2021 году Тульскую область посетили более 1,3 млн туристов, к 2030 году их количество планируется увеличить до 2 млн ежегодно.