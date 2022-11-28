"Курорт развивает свою инфраструктуру, и новая пассажирская подвесная канатная дорога с кольцевым движением, проект строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза, будет предназначена для обслуживания лыжных и велосипедных трасс ", — говорится в сообщении.

Пропускная способность подъемника в зимний период составит 1,8 тыс. человек в час, летом — 1350 человек и еще 513 пассажиров с велосипедами в час. Инвестиции в проект Главгосэкспертиза не указывает.

Ведомство отмечает, что кресельный подъемник будет оснащен шестиместными креслами с колпаками и десятью линейными опорами. Канатная дорога протянется по склону на 1699,58 метра, а перепад высот составит 553 метра. В рамках проекта планируется построить верхнюю и нижнюю операторские станции, возвести гараж для подвижного состава.

Курорт "Манжерок" расположен в Майминском районе республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха.