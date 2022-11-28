"Посетители резиденции получат поздравления от Йушто Кугыза и Лумудыр (Дед Мороз и его внучка — ИФ), поводят хоровод вокруг ёлки, полакомятся национальными угощениями, покатаются на горке и попутешествуют по Сказочной тропе", — говорится в сообщении.

Владения сказочного персонажа находятся в самом северном селе республики — Кукнур, расположенном в Сернурском районе. Они будут открыты для гостей до 31 марта.

В марийском фольклоре упоминания о Деде Морозе встречаются с X века. На языке народа мари Йушто Кугыза переводится как "холодный дедушка", Кроме того, словом "кугыза" жители Марий Эл называют всех духов.

Йушто Кугыза носит длинный теплый белоснежный тулуп, красный кушак, рукавицы с национальным марийским орнаментом и меховую шапку с белым верхом.

Владения марийского Деда Мороза в селе Кукнур открылись 10 лет назад.