"В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

В ведомстве также напомнили, что согласно постановлению глава Роспотребнадзора, подписанному 17 октября 2022 года, применение тестирования возможно в отношении тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Кроме того, все ещё сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за рубежа.

"Сотрудники службы действуют в строгом соответствии с постановлением. При этом ни о каких "новых антиковидных мерах" речи не идёт", — подчеркнули в сообщении.