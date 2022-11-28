Такое решение принято для удовлетворения повышенного спроса на поездки в период зимних праздников.

В настоящее время Ecolines совершает по одному рейсу в день из Санкт-Петербурга в Москву — по 7 в неделю. Таким образом, количество рейсов между городами увеличится до 14 в неделю. Соответствующим образом — с 7 до 14 — вырастет и количество отправлений из Москвы в Санкт-Петербург. Время в пути составляет в одну сторону около 8,5 часов.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая его и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.