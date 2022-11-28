"Дальнейшее увеличение турпотока будет способствовать использованию национальных платежных инструментов, нам важно найти в этой сфере взаимовыгодное решение", — сказал Володин на встрече в Ташкенте со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.

Володин также выразил надежду, что в ближайшее время визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина "поможет решить эти проблемы".

По словам спикера Госдумы, с начала 2022 года Узбекистан посетило около 317 тысяч российских туристов — в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. В 2021 году эта цифра составила 196 тысяч человек.

"Наши отношения развиваются на разных уровнях, но в основе — эффективный диалог наших президентов", — сказал Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации российских парламентариев 27-28 ноября посещает Узбекистан.