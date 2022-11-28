Так, светодиодные лампы установлены на Оксфорд-стрит в Лондоне, праздничное освещение в городе работает с 15:00 до 23:00. В Париже Елисейские поля освещают только до 23:45, а не до 2:00, как в прошлые годы. Экономят на декоративном освещении и в Вероне, Страсбурге, Будапеште и многих других европейских городах.

Однако некоторые европейцы считают вздором усилия властей по экономии электроэнергии, учитывая тот факт, что предыдущие два Рождества подряд европейцы также отпраздновали скромно — из-за пандемии COVID-19. Они считают, что экономить электроэнергию можно и в другие сезоны, а Рождество отмечать пышно, как подобает этому празднику.

В Германии праздничная иллюминация будет яркой, несмотря на призывы к сдержанности со стороны природоохранных организаций. В Испании власти многих городов также считают, что рождественские огни — это важная составляющая праздничного сезона, и городские украшения помогают горожанам и туристам настроиться на рождественский лад и тратить деньги на ярмарках.