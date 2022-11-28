"Кадры получены местным жителем у села Кондратеновка Уссурийского городского округа. На видео леопард не спеша переходит асфальтированную дорогу, оглядывается на "свидетеля" и спокойно покидает место съемки, скрываясь в ночи", — говорится в сообщении.

Специалисты нацпарка считают, что на видео может быть запечатлен леопард по имени Казанова, что в переводе с итальянского означает "новый дом". Именно он в конце 2021 года совершил рекордный переход и нашел новый дом вдалеке от сородичей.

Тогда леопарда сняли на видео в 11 км от места изначальной фиксации в районе охотхозяйства "Северная". Животное заметили в самой восточной и дальней от ядра популяции точке в современной истории исследований. Специалисты считают, что хищник снова установил рекорд.

По словам сотрудницы отдела науки "Земли леопарда" Екатерины Блидченко, для молодых дальневосточных леопардов 11 км — это немного. Возможно, хищник просто увеличил свой индивидуальный участок, отметила эксперт.

Сейчас леопард находится в 8 км от Уссурийского заповедника, где планируется реинтродукция этих животных. Из этих мест леопарды исчезли почти 50 лет назад.

Как сообщалось, летом этого года дальневосточный леопард впервые за долгие годы переселился в самую южную точку своего исторического ареала обитания в России. Зафиксировать появление хищника неподалеку от полуострова Гамова удалось с помощью фотоловушек. В начале октября этого года леопард показался туристам.

Ранее ученые предполагали, что хищники могут вернуться на юг Приморья, но теперь их теории нашли подтверждение. В будущем специалисты ожидают, что на этой же территории вскоре появится самка.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, всего в стране зафиксирована 121 особь. Большая часть российской популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".