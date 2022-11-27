"Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05:22 по местному времени", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы аэропорта, с 1 декабря запланированы также рейсы на Пхукет.

"Полеты между "Кольцово" и самыми популярными курортами Таиланда — Паттайей и Пхукетом — запланированы раз в 10/11 дней в каждом направлении", — отметили в авиагавани.

Самолеты регулярно летали из Екатеринбурга в Таиланд до весны 2020 года, а затем были прерваны из-за пандемии COVID-19.