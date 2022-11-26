По его информации, покататься на коньках можно во дворах, в парках и на 19 площадках "Московских сезонов". На катках есть вся необходимая инфраструктура: раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.

Кроме того, в Москве будут места для катания с естественным льдом. Мэр уточнил, что площадки под них уже готовы и скоро их начнут заливать и оборудовать всем необходимым для комфортного отдыха.

Собянин также напомнил, что в столице уже заработали самые большие катки Москвы — на ВДНХ и в Парке Горького.