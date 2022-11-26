«Направление доступно не только для жителей Владивостока: транзитные перелеты с пересадкой во Владивостоке возможны из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана», — сообщила директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая на торжественной церемонии открытия первого рейса в субботу.

Рейсы Владивосток – Бангкок — Владивосток будет осуществляться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Полет по маршруту Владивосток – Пхукет — Владивосток будет совершаться также два раза в неделю по средам и субботам.