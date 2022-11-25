"Изменения, которые вносятся в перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов 1. подпункт "б" пункта 5: дополнить абзацами следующего содержания: гостиница, культурный центр, визит-центр", — говорится в тексте документа.

"Разрешение на строительство в лесу туристических объектов позволит предпринимателям выйти из "серой" зоны — начать классифицировать гостиницы, платить налоги. Принятые изменения позволят обеспечить, как повышение качества услуг, так и доходы регионам", — прокомментировал это решение замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

По его словам, регионы смогут предлагать новые площадки предпринимателям для развития бизнеса. Эта мера позволит более системно развивать такие виды туризма как агро- и экотуризм. Любые предпринматели смогут правомерно воспользоваться имеющимися мерами поддержки в сфере туризма. В их числе — реструктуризация бюджетных кредитов (программа 1704), механизм инфраструктурных бюджетных кредитов и ГЧП, льготное кредитование для МСП.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала законопроект шагом вперед в решении одной из важнейших проблем экотуризма — создания объектов размещения на природоохранных территориях. "Эту проблему обозначили практически все участники прошедшего 24-25 ноября форума "И селу, и городу". Отрадно, когда законотворческая инициатива двигается синхронно с запросами отрасли", — отметила она.

"Эти изменения в закон давно ждала туриндустрия. Анализ опыта действующих и планируемых проектов показал, что земельный вопрос (обретение права, разрешенный вид пользования) — самая сложная часть проектов. Уверены, эти изменения будут способствовать открытию новых проектов в уникальных видовых локациях нашей страны" — сказала, в свою очередь, президент и основатель Ассоциации глэмпингов Жана Кира.