В субботу в Доме турецко-российской дружбы в Анкаре откроется выставка "Царское Село: вчера, сегодня, завтра". В Турцию отправились 40 изображений царскосельских дворцов и парков, интерьеров и павильонов.

Выставка рассказывает и о разных периодах жизни царскосельских дворцов и парков, а также о знаковых музейных событиях. Посетитель получит общее представление об одном из самых красивых дворцово-парковых ансамблей мира и, как рассчитывают организаторы, захочет увидеть его своими глазами.

На представленных фотографиях — виды Екатерининского парка с высоты птичьего полета, фасады Екатерининского дворца и его великолепные интерьеры, в том числе Большой зал и легендарная Янтарная комната. Современные виды дополняют исторические фотографии.

Снимки 1920-х, 1930-х, 1940-х годов запечатлели события того времени: митинг на площади перед Екатерининским дворцом; обед воспитанников детского дома на Камероновой галере в Екатерининском парке; разрушения царскосельского ансамбля во время Второй мировой войны.