Заместитель директора представительства Ли Кенмин напомнил, что Корея была хозяйкой Зимних олимпийских игр 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. «В нашей стране большие возможности и отличные природные условия для катания на лыжах и сноуборде. Горнолыжные курорты имеют развитую инфраструктуру, высокий уровень сервиса, предлагают комфортное размещение. Здесь множество трасс, возможности для спа и крытые аквапарки. К сожалению, пандемия коронавируса плохо отразилась на туризме, но сейчас он восстанавливается, и мы надеемся, что Корея станет популярным направлением зимнего туризма у россиян», — сказал он.

Власти Кореи в октябре отменили все ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса, ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации туристам не нужны. Перед поездкой в Корею россиянам нужно получить электронное разрешение на въезд — K-ETA. Стоимость К-ETA составляет 10 тыс. корейских вон (около 500 рублей по текущему курсу).

Как рассказала директор по маркетингу представительства НОТК Екатерина Лопухина, прямых рейсов из России сейчас нет, наиболее удобные стыковки предлагают «Узбекские авиалинии» через Ташкент. Время перелета на прямом рейсе составляло 9 часов, сейчас минимальное время — более 14 часов. Также можно прилететь из России в Корею через аэропорты ОАЭ, Катара, Турции, Казахстана. Из Владивостока в Корею ходят паромы.

По данным НОТК, каждый год Корею посещают около 450 тыс. туристов, приезжающих специально, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде. Статистики по российским горнолыжникам нет, но в целом из России в рекордном 2019 году в Корею приехало почти 343 тыс. туристов.

«Ежегодно до пандемии турпоток рос примерно на 13%. Пандемия внесла свои коррективы, но в этом году, когда с лета сняты ограничения на въезд, стал много запросов на поездки в Корею на российском рынке», — добавила Лопухина. В НОТК ожидают, что по итогам 2022 года Корею посетят 55 тыс. российских туристов.

Горы занимают 70% территории Кореи, а горнолыжные курорты есть в нескольких провинциях. Наиболее крупные и известные расположены в провинции Канвон-До, где проходила Олимпиада 2018 года, и где снимается большинство ставших в последнее время очень популярными корейских сериалов. В 2022 году в рамках премии World Ski Award лучшим в Корее горнолыжным курортом признан Енпхен в Пхенчхане. Также популярны у туристов Хай Уан, Альпенсия, Вивальди, Феникс Парк.

Вице-президент Всероссийской ассоциации горнолыжных инструкторов (ВАГИ) Владимир Кропинов отметил, что азиатский регион сегодня привлекателен для российских туристов, так как открыт для посещения.

«Корея не так давно включилась в гонку за горнолыжников, за основу они взяли уже отработанные в мире тренды горнолыжного отдыха. Рывок в развитии горнолыжного спорта дала Олимпиада 2018 года. Сегодня на курортах установлено современное оборудование, системы искусственного оснежения позволяют кататься весь зимний сезон с начала декабря до конца марта. Есть пункты проката оборудования, специализированной одежды, поэтому можно лететь на отдых с маленьким легким чемоданом», — рассказал он.

По словам эксперта, все курорты предоставляют комплекс услуг, а не только катание, что позволяет найти себе занятие и лыжникам, и тем, кто не катается. У туристов много возможностей совмещать катание с экскурсионной программой. В стране хорошо развита инфраструктура, транспортная логистика, попасть из аэропорта на курорты достаточно просто.

Генеральный директор туроператора «Джет Трэвел» Максим Приставко, в свою очередь, рассказал, что компания сформировала несколько программ горнолыжных туров в Корею. Стоимость недельной поездки составит 130-150 тыс. рублей на человека, включая перелет, размещение в отелях с завтраками.