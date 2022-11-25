«Более 20 регионов на сегодняшний день изъявили желание участвовать в этом проекте. И я считаю несправедливым фильтровать эти регионы. Мы считаем, что нужно предоставить всем желающим право входить в него и участвовать. Все-таки, по нашему мнению, это должно быть не обязательным налоговым сбором, а в принципе в том виде, в котором он существует и нормально действует, и все регионы, кто в нем участвуют, в принципе, у них не вызывает никаких вопросов по реализации его, сборам, каким-то процедурным моментам проблем нет на сегодняшний момент», — сказала она журналистам в ходе конференции «И селу, и городу», которая проходит 24-25 ноября на курорте Роза Хутор в Сочи.

По мнению депутата, в первую очередь сбор должен вводиться в тех регионах, где не хватает туристической инфраструктуры, и где в ближайшее время будут развиваться крупные инвестиционные проекты, такие как Чукотка или Адыгея.

«Но в целом любой регион может оценить необходимость сбора, исходя из своих задач. Прелесть этого инструмента — в том, что он может точечно приниматься. Вот Краснодарский край, например, у нас долгое время 10 рублей всего был сбор, несмотря на то, что мы популярный регион. Сейчас мы посмотрели, как он работает на 10 рублях, повысили его. Но, если какой-то наметится спад, мы можем сократить. Очень удобный инструмент, и его преимущество для развития курортных территорий уже доказано», — подчеркнула Костенко.

Она добавила, что определенный риск роста стоимости туристических услуг в связи с введением сбора есть.

«Например, в Питере, где цены и так достаточно высокие и существуют большие потоки туристов, конечно, это может ударить по малым гостиницам или гостевым домам тем же самым. Но, с другой стороны, люди будут отдыхать в других местах. Например, в Ленинградской области», — сказала депутат.

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект, который продлевает до 2027 г. срок проведения в РФ эксперимента по взиманию курортного сбора. Согласно действующему законодательству, курортный сбор может взиматься в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, срок проведения эксперимента истекает 31 декабря 2022 г. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник поддержал поправку о расширении эксперимента по взиманию курортного сбора на г.Санкт-Петербург, но отклонил поправку о возможности введения сбора на курортах Домбая (Карачаево-Черкессия).

В сентябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о туристическом сборе, который могут вводить все регионы России. По информации авторов законопроекта, две трети регионов хотели бы ввести у себя такой сбор. Его размер в соответствии с документом могут устанавливать сами регионы, но не более 100 рублей с человека в сутки.