Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника "Кижи" в Карелии, с начала года музей посетили более 340 тыс. туристов. При этом за 2021 год число туристов составило 234 тыс. человек. Чаще всего в "Кижи" приезжали летом.

В музее отметили, что ежегодно заповедник посещают порядка 300 иностранных туристов из самых разных стран: от Белоруссии до Судана. Кроме того, увеличилось число туристов, приезжающих в музей самостоятельно.

"О росте числа самостоятельных туристов можно судить по увеличению количества рейсов "комет" и "метеоров" из Петрозаводска — с 657 в 2021 году до 775 в 2022", — добавили в музее.

В Архангельской области Соловецкий музей-заповедник в этом году посетили чуть более 40 тыс. туристов, сообщили "Интерфаксу" в музее. В 2021 году в музей пришли порядка 35 тыс. человек.

"96% паломников и туристов посещают Соловки в летний туристический сезон, с июня по сентябрь включительно. До пандемии коронавируса иностранные туристы активно посещали Соловки, в 2021 и 2022 годах их практически не было. В целом основной турпоток составляют организованные туристы и паломники", — сказал собеседник агентства.

В музее "Малые Корелы" "Интерфаксу" сообщили, что в 2021 году хранилище посетили 20 тыс. человек, с начала текущего года посещаемость выросла до 194 тыс. туристов. По сравнению с прошлым годом, число индивидуальных туристов увеличилось на 5%. Чаще всего "Малые Корелы" посещают в летнее время года.

Директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области Михаил Шаромазов сообщил "Интерфаксу", что в 2021 году музей посетили 301,4 тыс. человек Наиболее высокая активность наблюдалась в новогодние и майские праздники. В 2021 году заповедник посетили 83 иностранных туристов, в 2022 году — 140. Число индивидуальных туристов практически не изменилось.

В пресс-службе государственного музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское" в Псковской области "Интерфаксу" сообщили, что в 2021 году в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника побывали 430,4 тыс. человек, с начала этого года "Михайловское" посетили более 576 тыс. туристов. По традиции наибольший поток туристов отмечается осенью, но в текущем году высокая активность посетителей была и летом.

"Иностранных туристов в "Михайловском" бывает немного, Пушкин — поэт для русскоязычных. Отдельной статистики по иностранным туристам заповедник не ведет, но если судить по автомобильным номерам, то и в прошлом году и даже этим летом приезжали гости из Белоруссии и Прибалтики", — сказал собеседник агентства.

Увеличение потока индивидуальных туристов наблюдается последние несколько лет. Самостоятельно в этом году приехало на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ), за девять первых месяцев текущего года музей принял порядка 891 тыс. посетителей, среди которых 841 — иностранцы. В 2021 году музей посетили 805 тыс. 385 туристов, в том числе 1,4 тыс. из других стран. Отмечается, что за 2021 год Новгородский ГМЗ принял порядка 211 тыс. самостоятельных туристов, за первые шесть месяцев текущего года их было 138 тыс. 647.

Музей Мирового океана в Калининграде с начала текущего года принял около 1,1 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея. В 2021 году число посетителей достигло отметки в 1,3 млн человек. Наиболее высокая активность наблюдалась летом.

"Большинство туристов приходят в музей самостоятельно, не в составе тургрупп, это неизменно", — добавил собеседник агентства.