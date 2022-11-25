Слово "моцаш" означает вечернее время после шабата, когда разрешено возобновить запрещенные в субботу будничные дела). В израильских городах в это время открываются магазины, рестораны и культурные центры.

Каждую субботу до конца января 2023 года с 18:00 до 23:00 гостей Еврейского музея будут ждать экскурсии, кинопоказы, лекции и интерактивные занятия для детей, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России.

Стартует "Моцаш" с цикла кинопоказов "Женщины в искусстве", организованного Еврейским музеем совместно с Центром документального кино. В программе = документальные фильмы о женщинах, которые ломали стереотипы и шли наперекор обстоятельствам, никогда не изменяя себе.

"Четыре фильма, четыре героини, четыре вдохновляющих истории об упорстве и созидании: Эми Уайнхаус, Яёи Кусама, Аньес Варда, Роза Хайруллина. Этих не похожих друг на друга женщин объединяет одна принципиальная вещь: все они шли против течения, все они бросали вызов общепринятым канонам. Эми Уайнхаус — через свои песни, Кусама — через яркие и противящиеся рациональной трактовке картины, Аньес Варда — через радикальный для своего времени, честный и не шаблонный кинематограф, Роза Хайруллина — через неконформные и сложные роли", — рассказали в музее.

26 ноября зрители увидят фильм "Эми", посвященный судьбе и творчеству британской певицы Эми Уайнхаус. Работа Азифа Кападиа в 2016 году получила премию "Оскар" как лучшая документальная картина.