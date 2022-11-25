"Учитывая расположение аллеи в непосредственной близости от городского ЗАГСа, решено проводить здесь официальные выездные регистрации брака. В пятницу здесь состоялась первая торжественная церемония бракосочетания молодоженов", — говорится в сообщении.

Глава Железноводска Евгений Бакулин отметил, что роспись пар на Аллее любви станет "хорошей традицией перед началом долгой семейной жизни".

"Мы подготовили немало интересных локаций на аллее, которые станут объектами притяжения для влюбленных и молодоженов", — приводятся в сообщении слова Бакулина.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации, ранее данная общественная территория была заброшенной. Благодаря благоустройству по программе формирования комфортной городской среды здесь установлено освещение, уложена плитка, высажены зеленые насаждения, обустроены спортивная и игровая зоны.

"Главными украшениями Аллеи Любви стали арт-объекты — попугаи-неразлучники, кинетические сердца, прикасаясь к которым, пары могут определить свой уровень влюбленности, а также руки-сердце", — уточнил представитель пресс-службы.