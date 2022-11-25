"В 2024 году Исторический музей планирует открыть Центральный музей российского казачества. Для будущего музея уже подбирают экспонаты, связанные с бытом, культурой и историей казачества. Отобранные предметы сначала будут продемонстрированы на выставке-презентации в Историческом музее, а затем станут частью постоянной экспозиции музея казачества. Открытие нового объекта музейного комплекса запланировано на середину 2024 года", — приводятся в сообщении слова директора ГИМа Алексея Левыкина.

В настоящее время музей подготовил онлайн-проект, представляющий в интерактивном формате историю казачества.

Впервые на одном ресурсе собрано более 200 предметов из собрания Исторического музея, иллюстрирующих основные вехи истории российского казачества.

На сайте представлена специальная карта, на которой можно увидеть события, произошедшие с их участием, в период с 1560 по 1917 годы. В отдельных разделах онлайн-проекта собраны сведения о главных персоналиях, событиях и истории появления и формирования казачьих войск.

Важная часть проекта — разделы, где представлены ключевые предметы казачьей культуры: оружие, награды, амуниция, знамёна и документы, а также видео с комментариями специалистов Исторического музея.

Проект реализован при поддержке Российского фонда культуры.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 5 млн предметов. Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года.