Решение принято по итогам конкурса в области событийного туризма Russian Event Awards — 2022.

"Ежегодно на территории села Монастырщино проходят порядка 15 мероприятий разных масштабов и тематики. Большинство из них предусматривают возможность организации событийных туров", — говорится в сообщении.

Самыми яркими мероприятиями здесь являются фестиваль народных традиций "Былина" и Международный фестиваль авторской патриотической песни "Куликово поле". Площадкой для проведения выступает берег реки Непрядвы, сам комплекс с музеем и Конным двором — как культурно-досуговые зоны, Молодежный научный центр "База экспедиции" — площадкой для размещения.

"Село Монастырщино мы знаем благодаря главному ориентиру Куликовской битвы, описанному в летописных источниках, — месту слияния рек Дона и Непрядвы. По преданию, недалеко от него были захоронены павшие в сражении русские воины, а на месте братской могилы установлен храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в день которой и сошлись Русь и Орда в неравной схватке. Каменный храм, возведенный на месте деревянного в XIX веке, возвышается и сегодня над Непрядвой", — отметила пресс-секретарь музея-заповедника Любовь Котикова.

На территории села Монастырщино располагаются три локации музея-заповедника "Куликово поле", которые могут быть объединены в одно масштабное пространство или рассматриваться как самостоятельные площадки.

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы включает музей с экспозицией "Дон. Вся история на берегах одной реки", Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, аллею Памяти и Единства и природную зону на правом берегу реки Непрядвы.

Конный двор в селе Монастырщино предлагает не только знакомство с лошадками в пространстве живой экспозиции "Лошадь и человек. История дружбы", но и тренировки в манеже, конные прогулки по памятным местам Куликова поля.

В селе также расположен Молодежный научный центр "База экспедиции".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.