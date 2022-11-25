"Пирокластический поток, который представляет собой тучу раскаленного газа, пепла и обломков пород, движется со скоростью 300 км/ч, но он может продвинуться на 10-15 километров от центра извержения, не дальше, и в этой местности до населенных пунктов точно не дойдет", — цитирует ученого издание СО РАН "Наука в Сибири".

По словам Кулакова, в районе Шивелуча и Безымянного хорошо работают сейсмические станции, и эти вулканы непрерывно отслеживаются.

"Что касается авиации, здесь ситуация очень серьезная, и важно не пропустить момент взрывного извержения", — отмечает эксперт.

В то же время, в южной и центральной частях Камчатки есть еще несколько довольно опасных вулканов, сейсмическая активность которых вообще никак не отслеживается, подчеркнул Кулаков.

"И если произойдет сильное (даже не очень сильное) извержение, велика вероятность, что его пропустят и не заметят. Соответственно, риски того, что в шлейфе этого извержения окажется какой-то самолет, будут ненулевыми. Такого рода вещи надо отслеживать другими способами", — считает он.

Ученый напомнил, что на Камчатке действует служба KVERT (Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения), которая постоянно отслеживает извержения по космическим снимкам, с ее помощью можно вовремя обнаружить пепловый поток от извержений, которые не были зафиксированы другими способами.

"Надо иметь в виду, что мониторинг с помощью космических снимков срабатывает в хорошую погоду, но если бы в это время был, например, циклон или тяжелая облачность, тогда бы шлейф не заметили и самолеты могли попасть в это облако", — сказал Кулаков.

В связи с этим, по его мнению, важно расширить сеть сейсмического мониторинга на все потенциально опасные вулканы региона.

Как сообщалось, жителям и гостям Камчатки рекомендовано не приближаться к активизировавшемуся вулкану Шивелуч. Для вулкана, на котором в любое время возможны пепловые выбросы до 12 км над уровнем моря, установлен оранжевый код авиационной опасности.

В свою очередь пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала, что вулкан Шивелуч перешел в фазу чрезвычайной активности и готовится к мощному извержению.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Шивелуч один из крупнейших вулканов Камчатки, его активность усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.