Согласно данным системы бронирования сайта перевозчика, выполнение прямых рейсов запланировано с 29 декабря дважды в неделю, по понедельникам и четвергам.

В расписании аэропорта "Кольцово" данные рейсы также обозначены, но без указания перевозчика. Период их выполнения — с 29 декабря по 23 марта.

Как сообщила журналистам директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова, авиакомпания в декабре начнет выполнять чартерные рейсы из столицы Свердловской области в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет).

"Рейсы будут выполняться на Boeing-777 вместимостью более 400 пассажиров. Глубина бронирования — до конца марта 2023 года", — сказала она.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сказали, что точная дата начала полетной программы будет утверждена в ближайшее время. Там добавили, что на данный момент в парке Red Wings три Boeing-777.

Как сообщалось, Air Arabia планирует с 2 декабря летать по маршруту Шарджа — Екатеринбург — Шарджа на A320 до четырех раз в неделю. Ближневосточный лоукостер выполнял рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года.

Полеты в Шарджу, как и в Абу-Даби, в настоящее время из "Кольцово" не осуществляются.

Red Wings имеет базу в Москве, а также активно наращивает присутствие в регионах, прежде всего в екатеринбургском "Кольцово", где забазировала несколько самолетов.