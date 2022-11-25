"Спрос на поездки в республику на период новогодних и рождественских каникул вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время забронировано порядка 70% номерного фонда отелей республики.

"На период новогодних праздников номера категории "стандарт" на стопе (забронированы — ИФ) почти во всех классифицированных отелях", — отметили в пресс-службе.

В январе-октябре 2022 года республику посетили 670 тыс. туристов.

Как сообщалось, ряд региональных и федеральных мер поддержки помогают в развитии туристической отрасли Северной Осетии. Только на антисанкционную поддержку федеральный центр выделил 4 млрд рублей. Воспользоваться ею смогли 19 регионов, в их числе Северная Осетия.

Кроме того, республика получила субсидию в размере 100 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, а также 30 млн руб. — на развитие инфраструктуры.

Также в рамках федеральных мер поддержки реализуются проекты по строительству мини-гостиниц, что в свою очередь позволит в значительной степени решить проблему нехватки мест размещения в пик туристического сезона.

Эти же меры направлены и на развитие туристической инфраструктуры — строительство точек питания, санузлов, продажи сувенирной продукции.