"На мой взгляд, вопрос о сборе дискуссионный. Мы изучали опыт кавказских коллег, там он удачен. Мы знаем примеры, когда такой опыт был неудачен. Мое личное мнение — это было бы крайне преждевременно. Я знаю механизм и думаю, что такого решения не будет в этом году", — сказал Мальцев на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

По его словам, решение о сборе должно приниматься на федеральном уровне, и в федеральной повестке данной темы нет, "она интересует околопрофессиональные круги".

Ранее сообщалось, что в середине октября директор свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова заявила о возможности введении в регионе в экспериментальном порядке туристического сбора в 2023 году. Она отмечала, что сумма сбора могла бы составить не более 25-30 рублей.