"Плательщиками сбора будут являться физические лица старше 18 лет, проживающие в объектах размещения (гостиницах, хостелах и пр.) более 24 часов, за исключением льготных категорий граждан. Размер сбора — не более 100 рублей в сутки, при этом в зависимости от сезона и времени пребывания могут быть установлены разные ставки", — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что плату введут после принятия соответствующего решения на региональном уровне. Дату, с которой начнется взимание, утвердят по результатам обсуждения вопроса с отраслевыми экспертами.

Собранные деньги будут обособлены в специальном бюджетном фонде. Корабельников отметил, что их могут расходовать исключительно на "финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

Чиновник считает, что курортный сбор — верное направление для туристического развития Петербурга. "Аналогичные налоги хорошо себя зарекомендовали за рубежом, ведь, не создавая нагрузку на местных жителей, они формируют дополнительный источник для поддержания и развития туристской инфраструктуры", — поделился он.

23 ноября Госдума приняла закон о возможности введения курортного сбора в Петербурге и на федеральной территории "Сириус". Эксперимент будет действовать до 2025 года.

Закон о взимании курортного сбора — с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, — вступил в силу в 2017 году. Размер сбора устанавливают регионы, участвующие в эксперименте. Так, в 2022 году в Краснодарском крае он составляет 50 рублей в сутки на территории городского округа Сочи, 30 рублей в сутки — в других муниципальных образованиях; в Ставропольском крае (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск) — 50 рублей в сутки; в Алтайском крае (Белокуриха) — 50 рублей в сутки. Ранее в эксперименте также участвовал Крым, но с марта 2022 года курортный сбор в республике отменили.

По данным Минэкономразвития, средства от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах превысили 1 млрд 559 млн рублей. В период с 1 января по 28 апреля 2022 года объем собранных сборов составил 200,6 млн рублей.