Размер курортного сбора останется на прежнем уровне — 50 рублей.
С момента старта эксперимента город-курорт Алтайского края Белокуриха получил от отдыхающих 160 млн рублей курортного сбора. Средства от реализации курортного сбора направлены на развитие инфраструктуры города.
Ранее сообщалось, что в 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит порядка 50 млн рублей. При этом в текущем году для благоустройства общественных зон города за счет средств курортного сбора заключены контракты на сумму свыше 50 млн рублей.
Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах.