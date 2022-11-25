"В Алтайском крае будет продолжен эксперимент по взиманию курортного сбора на благоустройство курорта Белокуриха. (...) Депутаты поддержали законопроект о продлении взимания курортного сбора до 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Размер курортного сбора останется на прежнем уровне — 50 рублей.

С момента старта эксперимента город-курорт Алтайского края Белокуриха получил от отдыхающих 160 млн рублей курортного сбора. Средства от реализации курортного сбора направлены на развитие инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что в 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит порядка 50 млн рублей. При этом в текущем году для благоустройства общественных зон города за счет средств курортного сбора заключены контракты на сумму свыше 50 млн рублей.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах.