По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 03:31 мск в пятницу, находился примерно в 1 км от южной окраины города Шерегеш, где расположен горнолыжный курорт.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,4 балла по шкале MSK-64. Ранее в окрестностях Шерегеша фиксировались аналогичные по силе землетрясения. По информации Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами: выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.