"Авиакомпания решила этот вопрос в минувшем сезоне. Стандартная модификация SSJ100 позволяет выполнять полет более 3 тыс. км. Мы усовершенствовали модификацию до Long Range, в которой длительность полета сможет составлять более 4,5 тыс. км", — сказала она во время пресс-конференции в Екатеринбурге в пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

По данным Аксеновой, на текущий момент у Red Wings 16 самолетов новой модификации, один — в стандартной. Кроме того, авиакомпания ожидает в декабре пополнения авиапарка еще двумя новыми SSJ100 сразу в усовершенствованной модификации.

Red Wings имеет базу в Москве, а также активно наращивает присутствие в регионах, прежде всего в екатеринбургском "Кольцово".