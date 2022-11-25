"Что касается внутрироссийской перевозки, то мы видим рост интереса и восстановление потока. Статистика говорит, что в доковидный 2019 год у нас в стране было совершено 128 млн перелетов. В этом году 90-95 млн перелетов вполне реальная цифра", — сказал Мальцев на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в пятницу.

Он добавил, что жители Урала внесли свой вклад в развитие внутреннего туризма.

"Мы наблюдаем рост интереса к республикам Северного Кавказа. Прежде всего это Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Есть интерес к Минеральным Водам, о чем говорит частота полетов. Также востребован Нижний Новгород, они подготовили интересную программу", — отметил Мальцев.

Эксперт отдельно подчеркнул, что многие свердловчане также отправляются отдыхать на термальные источники в Тюменскую область, а также в Челябинскую — в окрестности Магнитогорска, Златоуста и Миасса. По его словам, это связано с нехваткой загородных мест размещения в Свердловской области.