Премия лучшим представителям горнолыжной индустрии «Горы России» вручается в 2022 году впервые в 31 номинации. Ее победителя определяют народное голосование и экспертное жюри.

В конкурсе участвовали 155 горнолыжных курортов из всех регионов России, 122 отеля, шесть туроператоров. Больше всего курортов расположено в Сибири, Приволжье и на Урале. Народное голосование на платформе премии проходило с 1 сентября по 15 октября. По данным организаторов, наиболее активно ее посетители голосовали в номинациях «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города», «Лучший курорт для семейного отдыха» и «Лучший горнолыжный курорт России».

По результатам народного голосования лучшим курортом России стал Курорт Красная Поляна. Самым событийным горнолыжным курортом признан Шерегеш, Сектор Е, который проводит в сезон десятки различных мероприятий. Лучшим в России горнолыжным курортом в черте города стал фанпарк "Бобровый лог» в Красноярске. Лучшими горнолыжными курортами в 9 федеральных округах признаны подмосковный горнолыжный парк «Волен-Степаново», Большой Вудъявр в Мурманской области, горно-туристический центр «Газпром» в Сочи, всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии, всесезонный курорт «Губаха» под Пермью, горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии, курорт «Шерегеш» в Кузбассе, «Горный воздух» в Южно – Сахалинске, «Манжерок» в Республике Алтай.

Среди отелей на горнолыжных курортах народное голосование выбрало Rixos Krasnaya Polyana Sochi 5* в Красной поляне, гостиничный комплекс "Романтик" на курорте Архыз, "Приют Панды" на курорте «Роза Хутор», «Поляна 1389» на курорте «Газпром», SK Royal Kaluga на курорте Квань в Калуге, гостинично-коттеджный комплекс «Охта Парк» на одноименном курорте в Ленинградской области, FLORA boutique-hotel and spa на курорте Архыз, Business Residence & Spa на курорте Солнечная долина в Челябинской области, гостиничный комплекс "Холдоми" на одноименном курорте в Хабаровском крае.