Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, на встрече министра с представителями МСП и деловых сообществ региона особое внимание было уделено развитию туристического бизнеса — по темпу роста турпотока республика входит в число лидеров на Дальнем Востоке.

«Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока. Министр отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы — создание территорий опережающего развития с льготными условиями для МСП, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты на инвестцели под 2,5% и 4% годовых», — говорится в сообщении.

«Для развития туризма важную роль играет количество гостиниц в регионах. Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей», — цитирует пресс-служба заявление министра.

По его словам, для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит МСП активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.

«Участники встречи обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кэшбека, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие. Для привлечения инвестиций в регион они предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему. Министр отметил, что такие платформы успешно функционируют в некоторых регионах, и ведомство поможет в тиражировании этой практики», — говорится в сообщении пресс-службы.