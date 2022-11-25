"Готовность основных конструкций станции "Внуково" участка продления Солнцевской линии метро превысила 70%. Сейчас ведется устройство основных конструкций наклонного хода эскалатора, ведущего от кассового зала к платформе", — рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что скоро строители приступят к работам по примыканию вестибюля станции к наземному пешеходному переходу. Он будет вести от метро ко входу в аэропорт Внуково.

Напомним, решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году.

Завершение строительства всего этого участка планировалось в 2023 году, но затем сроки перенесли. Теперь ввод участка ожидается до конца 2024 года.