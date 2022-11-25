Данная выставка — продолжение музейной жизни одноименной книги, созданной директором музея-заповедника "Петергоф" Еленой Кальницкой и петербургским художником-иллюстратором Михаилом Бычковым. Книга готовилась авторами два года и вышла в свет в июне 2022 года ко дню рождения императора.

Она рассказывает о том, что двигало первого российского императора вперед, определяя успех любого его начинания, какие внутренние силы направляли Петра Великого и как складывались его убеждения, позволявшие реализовать самые смелые мечты.

Модульные конструкции ведут зрителя по восьми темам из книги: "Умей мечтать", "Тренируй тело", "Чувствуй красоту" и др., предлагая ему шаг за шагом пробовать, каково это — быть Петром Великим. Авторские тексты Кальницкой дополняют изображения предметов петровского времени из собрания ГМЗ "Петергоф". Гордость экспозиции — графические листы, над которыми многие месяцы трудился Бычков, ставшие иллюстрациями издания. Посетители смогут увидеть работу художника, которая крайне редко открывается читателю.

"Каждый тематический стенд выставки-игры — путешествие по страницам книги с историями из жизни Петра I. Посетители выставки получат маршрутный лист, где рисунки и тексты — ключ к разгадке тайного послания основателя Петергофа. В финале экспозиции гостям предлагается ответить на недетский вопрос: "А какой ты?" и оставить свое изображение в галерее портретов", — говорится в сообщении.