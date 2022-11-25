"Предлагаем южнокорейским партнерам рассмотреть возможность организации чартерных, а в дальнейшем и регулярных авиарейсов из аэропорта Владивостока в аэропорт Муан. Знаю, что корейские авиакомпании пока не могут выполнять полеты в Россию. Рейсы Владивосток-Муан могла бы выполнять дальневосточная компания "Аврора" при содействии корейских авиационных властей", — цитирует Стецко пресс-служба правительства Приморья.

В настоящее время между РФ и Республикой Корея авиасообщение отсутствует.

Зампред Приморья также пригласил бизнес-миссию провинции Северная Чолла посетить Приморский край для проведения B2B переговоров в очном формате.