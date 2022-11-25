"Мы увеличиваем свой потенциал по количеству поездок. Год еще не завершен, но мы видим, что по сравнению с прошлым годом — увеличение в два раза. Также в разных системах мы находимся в лидерах по запросу", — сказал Антонов.

По его словам, в 2022 году вырос туристический интерес к отдыху на дикой природе, кемпингам. Также вырос спрос со стороны европейской части страны на отдых на Васюганских болотах.

"Наша задача в ближайшие два-три года решить вопрос с заказником (Васюганским — ИФ) и организовать там системный и цивилизованный отдых", — подчеркнул вице-губернатор.

Также Антонов отметил, что Томская область в ближайшее время намерена разработать трехлетнюю комплексную программу по развитию туризма. По его словам, такое решение было принято главой региона Владимиром Мазуром после встречи с представителями туристической отрасли.