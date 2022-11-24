"Горнолыжные курорты Дмитровского округа — это центр притяжения любителей зимних видов спорта со всего Подмосковья. Первыми свои двери для горнолыжников и сноубордистов откроют клуб Леонида Тягачева и парк "Волен", — цитирует главу округа Илью Поночевного пресс-служба.

По его словам, открытие первых склонов состоится 25 ноября, все остальные заработают в середине декабря.

Всего в этом году в округе будут работать шесть горнолыжных клубов: Леонида Тягачева, "Сорочаны", "Яхрома", "Целеево", "Волен" и "Степаново".