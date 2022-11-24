Строительную площадку посетил в четверг заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Проект планируется запустить в два этапа. В 2024 году заработает северный склон, в 2026 году — южный склон и парк аттракционов. В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования — 3,2 млрд рублей", — цитирует Назарова пресс-служба.

Объект станет самым крупным всесезонным тематическим парком в Северо-Кавказском федеральном округе. Предполагается создание развлекательных комплексов с широким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг, среди них — подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах. На южном склоне предполагается строительство тематического семейного парка с аттракционами.